Eurosport
«Он будет истекать кровью». Угадай, кто сказал: Хабиб или Порье
Квизы
Самоуверенные и правильные слова бойцов разгадать будет сложно.
Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье завершили все приготовления к бою в Абу-Даби. Согнали вес, пришли в оптимальную форму и, конечно, очень много наговорили. В рассуждениях бойцов UFC друг о друге и поединке очень много похожего, так что отличить посылы одного от другого будет очень сложно.
Другие важные штуки перед боем на Eurosport.ru:
Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой
«Я иду за тобой». Угадай бойца UFC по цитате про Хабиба
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте