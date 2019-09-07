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«Он будет истекать кровью». Угадай, кто сказал: Хабиб или Порье

«Он будет истекать кровью». Угадай, кто сказал: Хабиб или Порье
Дмитрий Панферов

46 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Квизы

Самоуверенные и правильные слова бойцов разгадать будет сложно.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье завершили все приготовления к бою в Абу-Даби. Согнали вес, пришли в оптимальную форму и, конечно, очень много наговорили. В рассуждениях бойцов UFC друг о друге и поединке очень много похожего, так что отличить посылы одного от другого будет очень сложно.

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