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«Без нее я бы не стал тем, кто я есть». Жена Порье обожает мужа и вернула форму после родов
На личном фронте у соперника Хабиба все нормально.
За соперника Хабиба Нурмагомедова в бою за пояс UFC в легком весе Дастина Порье обязательно будет болеть жена – Джоли.
Их роман длился несколько лет – пара познакомилась еще в школе. «Без нее я бы не стал тем, кто я есть. Она – моя скала. Она – огромная часть моего успеха. Ради меня она оставила личные интересы. У нас столько всего случилось за это время, мы столько узнали друг о друге и столько сделали вместе. У нас особенная связь внутри семьи», – говорит о жене Дастин.
Правда, после рождения дочки, Джоли немного поднабрала вес,
но затем привела себя обратно в идеальную форму. В качестве доказательства – ее инстаграм.
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