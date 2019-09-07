За соперника Хабиба Нурмагомедова в бою за пояс UFC в легком весе Дастина Порье обязательно будет болеть жена – Джоли.

Их роман длился несколько лет – пара познакомилась еще в школе. «Без нее я бы не стал тем, кто я есть. Она – моя скала. Она – огромная часть моего успеха. Ради меня она оставила личные интересы. У нас столько всего случилось за это время, мы столько узнали друг о друге и столько сделали вместе. У нас особенная связь внутри семьи», – говорит о жене Дастин.

Правда, после рождения дочки, Джоли немного поднабрала вес,

но затем привела себя обратно в идеальную форму. В качестве доказательства – ее инстаграм.

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