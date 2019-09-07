Экс-боец UFC Олег Тактаров рассказал, будет ли Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

«Исход поединка будет понятен по первым двум раундам. Если Порье не будет измотан, то бой может закончиться как угодно. Если Хабиб перетащит в партер, то замочит Дастина и выиграет по очкам. Порье грамотный боец, но у него нет импульсивности и неожиданности.

Буду ли я переживать за Хабиба? У меня переживания за его сынов в интернете, они создают очень плохую карму. Столько грязи льют. Что с ними будет дальше, кто из них вырастет – вот за что я переживаю.

Бой – это бизнес. Без разницы, выиграет или проиграет. Если проиграет, будет всех сметать в следующих поединках, если выиграет – может быть слишком самоуверенным», – сказал Тактаров Sport24.

Хабиб и Порье сойдутся в рамках турнира UFC 242.

Тактаров – Хабибу и его отцу: «Мое чемпионство – тот фундамент, на котором вы, собаки, выросли»

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