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Фергюсон – о бое Хабиба с Порье: «Жду двойной нокаут, не разочаруйте»

Фергюсон – о бое Хабиба с Порье: «Жду двойной нокаут, не разочаруйте»
Eurosport

30 мин. назад

Тони надеется, что бой выйдет как можно более ожесточенным.

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон поделился ожиданиями от титульного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

«Жду всего самого лучшего от этого боя. Приветствую вас, парни, насладитесь этим боем и оставьте что-нибудь для меня. Как обычно, ожидаю двойной нокаут, не разочаруйте. Кто-то из вас будет моим соперником», – написал Фергюсон в твиттере.

  • Бой между Хабибом и Порье пройдет сегодня, 7 сентября. Начало – ориентировочно в 22:30 мск.
  • Ранее президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что победитель пары Хабиб – Порье подерется с Фергюсоном.

«Он будет истекать кровью». Угадай, кто сказал: Хабиб или Порье

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