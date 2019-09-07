Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон поделился ожиданиями от титульного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

«Жду всего самого лучшего от этого боя. Приветствую вас, парни, насладитесь этим боем и оставьте что-нибудь для меня. Как обычно, ожидаю двойной нокаут, не разочаруйте. Кто-то из вас будет моим соперником», – написал Фергюсон в твиттере.

Бой между Хабибом и Порье пройдет сегодня, 7 сентября. Начало – ориентировочно в 22:30 мск.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт подтвердил, что победитель пары Хабиб – Порье подерется с Фергюсоном.

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