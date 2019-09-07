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Видео победного удушающего приема Хабиба, который принес ему победу над Порье

Видео победного удушающего приема Хабиба, который принес ему победу над Порье
Eurosport

28 мин. назад

Дагестанский Орел выиграл в третьем раунде.

В главном поединке турнира UFC 242 встретились американец Дастин Порье и представитель России Хабиб Нурмагомедов.

Поединок завершился в третьем раунде – Нурмагомедов удачно провел удушающий прием и победил.

Хабиб во второй раз подряд защитил чемпионский титул UFC в легком весе, заработанный им в бою с американцем Элом Яквинтой.

  • Первая защита прошла в октябре 2018 года, когда Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора.
  • В следующем поединке Хабиб, скорее всего, встретится с американцем Тони Фергюсоном.

Главный комментатор UFC – суперзвезда. Он защитил Хабиба, вел «Фактор страха» и накурил Илона Маска

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