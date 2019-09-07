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Видео победного удушающего приема Хабиба, который принес ему победу над Порье
Дагестанский Орел выиграл в третьем раунде.
В главном поединке турнира UFC 242 встретились американец Дастин Порье и представитель России Хабиб Нурмагомедов.
Поединок завершился в третьем раунде – Нурмагомедов удачно провел удушающий прием и победил.
Хабиб во второй раз подряд защитил чемпионский титул UFC в легком весе, заработанный им в бою с американцем Элом Яквинтой.
- Первая защита прошла в октябре 2018 года, когда Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора.
- В следующем поединке Хабиб, скорее всего, встретится с американцем Тони Фергюсоном.
Главный комментатор UFC – суперзвезда. Он защитил Хабиба, вел «Фактор страха» и накурил Илона Маска
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