Дагестанский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил звание чемпиона UFC в легком весе.

Он победил временного чемпиона промоушена Дастина Порье из США.

Победа над Порье стала для Нурмагомедова 28-й в профессиональной карьере в промоушене. Он не терпел ни одного поражения в UFC.

В следующем поединке Хабиб будет защищать чемпионский пояс в легком весе против американца Тони Фергюсона. Это подтвердил президент организации Дэйна Уайт.

Порье взял временный пояс UFC на время дисквалификации Нурмагомедова за драку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой

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