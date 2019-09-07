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Хабиб победил Порье

Хабиб победил Порье
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 7 мин. назад

28-0!

Дагестанский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил звание чемпиона UFC в легком весе.

Он победил временного чемпиона промоушена Дастина Порье из США.

Победа над Порье стала для Нурмагомедова 28-й в профессиональной карьере в промоушене. Он не терпел ни одного поражения в UFC.

  • В следующем поединке Хабиб будет защищать чемпионский пояс в легком весе против американца Тони Фергюсона. Это подтвердил президент организации Дэйна Уайт.
  • Порье взял временный пояс UFC на время дисквалификации Нурмагомедова за драку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой

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