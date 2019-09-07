Getty Images
Хабиб победил Порье
28-0!
Дагестанский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил звание чемпиона UFC в легком весе.
Он победил временного чемпиона промоушена Дастина Порье из США.
Победа над Порье стала для Нурмагомедова 28-й в профессиональной карьере в промоушене. Он не терпел ни одного поражения в UFC.
- В следующем поединке Хабиб будет защищать чемпионский пояс в легком весе против американца Тони Фергюсона. Это подтвердил президент организации Дэйна Уайт.
- Порье взял временный пояс UFC на время дисквалификации Нурмагомедова за драку после боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.
Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте