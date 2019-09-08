Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу над Дастином Порье в поединке за звание чемпиона UFC в легком весе.

«Из России, из Дагестана, со всех стран СНГ, со всего мира большое вам спасибо, что приехали. Я столько папах здесь вижу. Я очень горд этим, потому что эта культура не только Дагестана, не только Чечни, Ингушетии – всего Северного Кавказа.

Там, где я вырос, в горах, мы носим папаху не потому, что каждый может ее носить. У тебя должна быть, в первую очередь, честь, ты должен быть мужчиной. Женщины у нас папахи не носят, у нас настоящие мужчины носят папахи.

Так что вам большое спасибо. Я когда видел эти папахи, заряжался энергией, когда заходил сюда. Большое спасибо всем», – сказал Хабиб после боя.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом в третьем раунде и защитил чемпионский пояс.

Следующим соперником Хабиба станет американец Тони Фергюсон.

Видео победного удушающего приема Хабиба, который принес ему победу над Порье

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