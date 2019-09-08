7 сентября Хабиб Нурмагомедов с помощью удушающего приема победил Дастина Порье. Этот триумф стал для российского бойца 12-м подряд в UFC и позволил ему сравняться с Тони Фергюсоном.

Всего в смешанных единоборствах Хабиб победил 28 раз подряд – это на одну победу больше, чем у Федора Емельяненко. Последний император остановился в декабре 2000 года после поражения от Тсуёси Косаки.

Серия из 28 побед – лучшее достижение для бойцов ММА из России.

Всего четыре действующих спортсмена в мире обладают лучшими показателями: Трэвис Фултон (40 побед подряд), Ренан Барао (32), Луис Рафаэл Лаурентино (31) и Жулио Сезар Невес (30).

Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой

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