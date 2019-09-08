Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов снова перелез через клетку после окончания поединка.

После победы над Дастином Порье в Абу-Даби Хабиб запрыгнул на октагон и перемахнул через ограждение.

Его останавливали охранники и члены службы безопасности, но Нурмагомедов прорвался через них. Он побежал к президенту UFC Дэйне Уайту, заключил его в объятья и бурно отпраздновал успех над Порье.

В октябре 2018-го после боя с Конором Макгрегором Хабиб точно так же перепрыгнул через ограждение. Он набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса и устроил массовую драку. За этот инцидент Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала дагестанца на девять месяцев.

Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Видео победного удушающего приема Хабиба, который принес ему победу над Порье

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