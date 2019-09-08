Eurosport
Хабиб опять перепрыгнул через клетку после боя
Но теперь чтобы обнять Дэйну Уайта.
Боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов снова перелез через клетку после окончания поединка.
После победы над Дастином Порье в Абу-Даби Хабиб запрыгнул на октагон и перемахнул через ограждение.
Его останавливали охранники и члены службы безопасности, но Нурмагомедов прорвался через них. Он побежал к президенту UFC Дэйне Уайту, заключил его в объятья и бурно отпраздновал успех над Порье.
- В октябре 2018-го после боя с Конором Макгрегором Хабиб точно так же перепрыгнул через ограждение. Он набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса и устроил массовую драку. За этот инцидент Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала дагестанца на девять месяцев.
- Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
Видео победного удушающего приема Хабиба, который принес ему победу над Порье
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