Порье смотрелся достойнее Конора. Но Хабиб так и останется непобедимым

Дастин Порье выжал максимум из шанса всей жизни: повесил в гостиной временный пояс UFC, подтянул борьбу, пару раз смачно ушатал Хабиба во втором раунде, а затем чуть не прижал гильотиной в третьем. Нурмагомедов все равно победил с огромным запасом, но нужно признать: периодически американец перехватывал инициативу – было понятно, как он собирается выигрывать.

При этом Дастин вел себя в разы адекватнее Макгрегора. Вместо оскорблений он выражал респект Хабибу, а весь трешток («Заставлю его истекать кровью») смотрелся слегка постановочно – на взвешивании мужчины обнялись, а не полезли мутузить друг друга.

Хабиб Нурмагомедов – Дастин ПорьеGetty Images

После поражения Порье чуть не разрыдался. Все нормально, так бывает, когда долго идешь к цели, но срезаешься у вершины. В отличие от Мака, который думал исключительно о промо и гонораре, Дастин реально тренировал выносливость, учился выживать в самых лютых захватах и отрабатывал нокаутирующие удары. Тот же Конор уступил Орлу, потому что вышел абсолютно разобранным. Порье сдался, потому что Хабиб оказался элементарно неуязвимым. Вряд ли у них случится реванш, но нужно зафиксировать: Дастин – классный и универсальный боец, а еще замечательный парень, который думал о спорте и чести, а не о деньгах и славе. После боя Нурмагомедов не зря поднимал его руку – Порье не выглядел клоуном в этот вечер.

Другое дело, что у Хабиба сейчас просто нет адекватных соперников. Сиквел с Конором пройдет по аналогичному сценарию: наверное, ирландец постучит еще раньше, потому что Орел шикарно его изучил. Нэйт Диас тоже вряд ли выживет у сетки – помешают возраст и увлечение садоводством. Остается Фергюсон, а он уже постарел – локти по-прежнему острее бритвы, но двигаются медленнее и предсказуемее, чем пару лет назад. Тони обязан получить этот бой, но давайте без иллюзий: вероятность того, что он отнимет у Хабиба пояс, минимальна. Орел фантастически рационален, у него всегда есть альтернативный план, а еще полный порядок со здоровьем и темпераментом. Ферги ни за что не переборет аварца – остается нокаут, но Нурмагомедов слишком грамотный, чтобы зевнуть контрольный выстрел отмороженного американца.

Тони ФергюсонGetty Images

Так что есть два сценария. Самый очевидный: Хабиб уйдет непобежденным, напоследок перегасив еще парочку суперзвезд UFC. Самый шокирующий: Орел задержится в промоушене и все же уступит человеку, который борется лучше, чем он. Правда, таких пока нет даже на горизонте.

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