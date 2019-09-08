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Конор – о победе Хабиба над Порье: «Бронируйте реванш в Москве»

Конор – о победе Хабиба над Порье: «Бронируйте реванш в Москве»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

Согласится ли дагестанец?

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье написал, что готов к еще одному бою с дагестанцем.

«Бронируйте реванш в Москве», – написал Конор в твиттере.

  • Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.
  • В октябре 2018 года Нурмагомедов сделал то же самое и с Макгрегором, но в четвертом раунде. После их боя завязалась массовая драка, в которой оба бойца получили временные дисквалификации.

Порье смотрелся достойнее Конора. Но Хабиб так и останется непобедимым

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