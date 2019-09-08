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Конор – о победе Хабиба над Порье: «Бронируйте реванш в Москве»
Согласится ли дагестанец?
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье написал, что готов к еще одному бою с дагестанцем.
«Бронируйте реванш в Москве», – написал Конор в твиттере.
- Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.
- В октябре 2018 года Нурмагомедов сделал то же самое и с Макгрегором, но в четвертом раунде. После их боя завязалась массовая драка, в которой оба бойца получили временные дисквалификации.
Порье смотрелся достойнее Конора. Но Хабиб так и останется непобедимым
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