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Хабиб: «Прыжки на клетку – это не фишка, нужно прекращать»
Эмоции вновь взяли верх.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему перепрыгнул через клетку после победы на Дастином Порье.
«У меня там дяди сидели, родные братья отца. Хотел к ним прыгнуть. Это не был эмоциональный прыжок. Это был прыжок радости. Если вы никогда этого не делали, если вы никогда не выступали на этом уровне и не побеждали, то я не думаю, что это можно понять. Я могу сказать, что это были хорошие эмоции, но вы это не поймете. Прыжки – моя фишка? Нет, это нужно прекращать», – сказал Хабиб после боя.
- Первый раз Хабиб прыгнул из октагона после боя с Конором Макгрегором. Но тогда он спровоцировал массовую драку с командой ирландца.
- Бой с Порье продлился три раунда и завершился удушающим приемом от Хабиба.
Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой
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