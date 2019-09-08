Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему перепрыгнул через клетку после победы на Дастином Порье.

«У меня там дяди сидели, родные братья отца. Хотел к ним прыгнуть. Это не был эмоциональный прыжок. Это был прыжок радости. Если вы никогда этого не делали, если вы никогда не выступали на этом уровне и не побеждали, то я не думаю, что это можно понять. Я могу сказать, что это были хорошие эмоции, но вы это не поймете. Прыжки – моя фишка? Нет, это нужно прекращать», – сказал Хабиб после боя.

Первый раз Хабиб прыгнул из октагона после боя с Конором Макгрегором. Но тогда он спровоцировал массовую драку с командой ирландца.

Бой с Порье продлился три раунда и завершился удушающим приемом от Хабиба.

Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой

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