Жители Махачкалы вышли на улицы после победы дагестанца Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби.

Массовые гуляния перешли даже на проезжую часть, но автомобилисты в этот раз были не против: охотно сигналили и создавали еще больший шум.

Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.

Теперь у Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

Хабиб выходит в октагон под песню «Мой Дагестан». Кто ее автор и как звучат слова?

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