Instagram

Вой сирен и гуляния по автострадам. Как Дагестан отмечал победу Хабиба

Вой сирен и гуляния по автострадам. Как Дагестан отмечал победу Хабиба
Eurosport

1 час назад

Национальный герой.

Жители Махачкалы вышли на улицы после победы дагестанца Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби.

Массовые гуляния перешли даже на проезжую часть, но автомобилисты в этот раз были не против: охотно сигналили и создавали еще больший шум.

  • Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.
  • Теперь у Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

Хабиб выходит в октагон под песню «Мой Дагестан». Кто ее автор и как звучат слова?

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте