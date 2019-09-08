Вой сирен и гуляния по автострадам. Как Дагестан отмечал победу Хабиба
Национальный герой.
Жители Махачкалы вышли на улицы после победы дагестанца Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на UFC 242 в Абу-Даби.
Массовые гуляния перешли даже на проезжую часть, но автомобилисты в этот раз были не против: охотно сигналили и создавали еще больший шум.
- Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.
- Теперь у Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.
Хабиб выходит в октагон под песню «Мой Дагестан». Кто ее автор и как звучат слова?
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