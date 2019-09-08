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Уайт – о сопернике Хабиба: «Если бой с Фергюсоном сорвется, то почему бы не Конор?»
Глава UFC понимает, какой бой будет самым хайповым.
Президент UFC Дэйна Уайт после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье не исключил вероятность повторного боя дагестанца с Конором Макгрегором, если сорвется вариант с Тони Фергюсоном.
«Тони – следующий. Но если он не захочет или что-то пойдет не так, то почему бы не Конор? В этом есть смысл. Конор очень хочет этого. Уверен, что фанатам было бы интересно увидеть этот бой», – сказал Уайт на пресс-конференции.
- Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.
- В октябре 2018 года Нурмагомедов сделал то же самое и с Макгрегором.
- Бой Хабиба и Тони срывался четыре раза.
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