Президент UFC Дэйна Уайт после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье не исключил вероятность повторного боя дагестанца с Конором Макгрегором, если сорвется вариант с Тони Фергюсоном.

«Тони – следующий. Но если он не захочет или что-то пойдет не так, то почему бы не Конор? В этом есть смысл. Конор очень хочет этого. Уверен, что фанатам было бы интересно увидеть этот бой», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.

В октябре 2018 года Нурмагомедов сделал то же самое и с Макгрегором.

Бой Хабиба и Тони срывался четыре раза.

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