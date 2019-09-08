Порье не сдержал слез на ринге и на пресс-конференции
Американец действительно верил в победу.
Дастин Порье был настолько расстроен после поражения от Хабиба Нурмагомедова, что не совладал с эмоциями. Сначала американец не сдержался во время интервью после боя.
А потом прослезился на пресс-конференции. «Очень разочарован. Настраивался на другой исход. Хабиб – великолепный боец. Я горжусь всем, чего я достиг в этом виде спорте. Теперь еду домой, в США, чтобы побыть со своей семьей. Сейчас мне просто нужно время, чтобы все обдумать», – сказал сквозь слезы Порье.
- Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.
- Теперь у Хабиба 28 побед в 28 поединках. Для Дастина это поражение стало шестым в карьере.
Порье смотрелся достойнее Конора. Но Хабиб так и останется непобедимым
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