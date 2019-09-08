Мировые спортивные (и не только) медиа внимательно следили за победой Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.

MMAJunkey

После неудачной попытки нокаутировать оппонента летящим коленом Орел попал под серию ударов Порье, заставившую его попятиться… Однако Нурмагомедов снова поймал американца у клетки и вернул поединок в партер.

Дастин не остановиk волну тейкдаунов от Нурмагомедова, он поймал звездного россиянина на гильотину – Хабиб вновь остался невозмутимым и в конце концов вышел из захвата под восторженный рев зрителей/

AS

Американец пытался сделать гильотину, но Хабиб обладает прекрасной выносливостью, поэтому вышел из-под давления. Далее уже он получил контроль над спиной соперника, и на этот раз все было по-другому. На третий раунд ушло 2 минуты и 6 секунд. Это был конец. Нурмагомедов по-прежнему царит в октагоне и за его пределами.

Sports Illustrated

Победа стала для Нурмагомедова методичным, планомерным уничтожением Дастина. Он выдержал несколько атакующих выпадов от Порье, а затем измотал временного чемпиона захватами. Хабиб выиграл 28 боев подряд и еще не испытал вкуса поражения, хотя предстоящий бой против Тони Фергюсона – еще один тест на превосходство в дивизионе.

Нурмагомедов близок к непобедимому статусу, как никто другой в ММА. Если он победит Фергюсона, то я не знаю, будет ли у кого-то еще шанс.

МMA Fighting

Нурмагомедов в очередной раз доказал, что он лучший легковес на планете. Теперь он ждет битвы с бывшим временным чемпионом Тони Фергюсоном, который был объявлен претендентом на этой неделе.

Что же касается Порье, то он как мог сдерживал слезы после эмоционального потрясения: титул бесспорного чемпиона UFC в легком весе был совсем рядом.

Хабиб Нурмагомедов – Дастин ПорьеGetty Images

ESPN

Порье показал характер во втором раунде! Он попал с правой по Хабибу, а затем погнался за чемпионом. Но шквал ударов утомил Дастина. В очередной раз Хабиб затянул его в борцовскую мясорубку. У левого глаза Порье появилась сечка.

В третьем раунде Нурмагомедов попался на плотную гильотину Порье. Американец держал чемпиона более 30 секунд, менял позиции и вроде бы был близок к сенсации, но Нурмагомедов выскользнул. И вскоре схватка закончилась: Орел забрался сопернику на спину, обхватил его шею и откинулся назад – Порье ничего не оставалось, как постучать.

Al Jazeera

Родившийся в Дагестане боец безупречно вернулся после боя с Конором Макгрегором. Нурмагомедов стоит совершенно на другом уровне, и он, похоже, является одной из самых стабильных звезд UFC.

Forbes

Он – главная звезда дивизиона. Хабиб продолжает доминировать и заставлять противников страдать. Он неяркий, не очень хорош в стойке (что объясняет наличие лишь двух бонусов за лучшие выступления ивентов). Но способность Нурмагомедова переходить в борьбу, контролировать и душить противников делает его одним из самых страшных бойцов в мире.

Когда смотришь на бой Нурмагомедова, его соперники кажутся психически сломленными, нежели другие бойцы после проигранной битвы.

Порье смотрелся достойнее Конора. Но Хабиб так и останется непобедимым

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