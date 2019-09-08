Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему после победы над Дастином Порье надел футболку с фамилией американского бойца. Тот в ответ надел майку дагестанца.

«Ребята, я надел эту футболку, потому что знаю о благотворительности и собираюсь ее продать, а все деньги отправить Дастину Порье. Я этого хочу. Понимаете, почему мы так уважительно относились друг к другу перед боем по сравнению с моим последним поединком?

Знаете, он [Конор] – балабол. Было много сумасшествия, но я хочу все забыть. Мы показали, что такое ММА на самом деле. Самое главное в ММА – уважение. Первое, чему тебя учит тренер и все остальные, когда ты приходишь в зал: ты должен уважать зал, уважать партнеров, тренеров, надо убирать свой зал, уважение во всем.

ММА – это не про трешток, и мы это показали, это важно», – сказал Хабиб.

Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.

Теперь у Хабиба 28 побед в 28 поединках. Для Дастина это поражение стало шестым в карьере.

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