Перед поединком с Хабибом у Дастина Порье спросили, кто лучший боец ММА из России. Идеальная провокация: Порье назовет Нурмагомедова – показатель уважения или страха перед соперником, назовет кого-то другого – это трештокинг, зрители такое любят. Сработал второй вариант. «Номер один – Федор, Хабиб на втором месте», – ответил Дастин.

Только здесь фамилия Емельяненко не выглядела провокацией, чтобы продать больше PPV-трансляций. Американец помнит традиции и знает, что Последний император был великим чемпионом. Федору до сих пор принадлежал рекорд из 27 побед подряд, он целое десятилетие был самым неуязвимым тяжеловесом смешанного стиля. И его серия могла быть еще длиннее.

Федор ЕмельяненкоGetty Images

В 2000 году Емельяненко подписал контракт с японским промоушеном RINGS. Его основал бывший рестлер Акира Маэда. После первого успешного ивента за рубежом Маэда рванул в Россию договариваться о расширении франшизы. Он сам рассказывал, как в 1991-м всю ночь пил водку с русскими, а днем боролся с топ-самбистами и дзюдоистами. «Это было время перестройки, и большинство атлетов со званием мастеров спорта лишились пожизненных пенсий», – объяснял подписание крутых файтеров Акира.

Федор присоединился к RINGS в последний год века. Вначале Маэда делал ММА-промоушен в стиле рестлинга – бои были постановочными, а победитель определялся заранее. Но к концу 90-х босс понял, куда движется индустрия, и отменил договорняки, мужчины стали биться честно. Тогда же появился Емельяненко. Его привел дагестанская звезда RINGS Волк-хан и патронировал новичка перед Акирой Маэдой.

Сейчас трудно представить, но тогда в промоушене бойцы проводили по три поединка в день, практически по олимпийской системе – две предварительные схватки и финал за звание короля турнира. Волк-хан договорился с Маэдой, чтобы 24-летний Емельяненко полетел на ивент в японскую Осаку. Федора сразу же поставили против бразильца Рикарду Ароны. «Если честно, я не знаю его как спортсмена. Мне рассказывали Николай, ой, Андрей Зуев. Ой, простите, Андрей Копылов и Волк-хан, вот по их описанию я и знаю этого бойца», – сбивчиво говорил в интервью Емельяненко.

Арона в стиле Хабиба лез в партер, потому что отлично действовал лежа. Это помогало ему в первом раунде, но во втором Федор агрессивно сбивал атаки и не пропускал соперника в ноги. После двух гонгов судья поднял обе руки и показал удивленным спортсменам – еще один раунд. Соперники не уступали, и судьи считали баллы в пользу более опытного и известного бразильца. Секундантом Императора тогда был Волк-хан, и дагестанец подошел к Акире Маэде: «Нельзя давать Ароне победу, сами увидите у Федора возможностей еще километр. Он еще станет звездой». Босс RINGS долго думал и все же пропустил дальше Емельяненко.

В том бою Федя получил повреждение носа и рассечение брови. Все болячки ему заделали за пару часов до следующей схватки. Его противником был Цуёси Косака, и японец был явным фаворитом: он дрался при своих трибунах, попадал в главный кард UFC и почти добрался до боя за чемпионский пояс в промоушене Дэйны Уайта.

Из 2019-го на их поединок смотреть смешно и непривычно – бойцы машут кулаками не в клетке, а в обычном ринге, а зрители в восьмитысячном зале молча сидят и смотрят на летающие хуки в челюсть. С первых мгновений Косака чуть не попал Федору в голову, но тот ушел под руку. Следующий эпизод: соперники сошлись в клинче, Емельяненко атакует коленом, судья разнимает обоих, что-то замечает на лице русского и зовет врача.

У Императора из рассеченной Ароной брови пошла кровь. Оказалось, Цуёси при первом ударе задел соперника локтем, а такие контакты запрещены правилами. Доктор обрабатывал лицо Емельяненко, вата постепенно покрылась красной, но кровь все никак не останавливалась.

Федор смиренно ждал и переводил дух, но у арбитра не было столько времени. Нужно было проводить следующие поединки и определять победителя финала, поэтому рефери через 30 секунд присудил русскому технический нокаут.

Если бы дело происходило в Неваде, зрители спокойно подождали бы, и бой продолжили, но это Япония и ивенты из конца 90-х. Промоутер Емельяненко Владимир Погодин помнил про странную победу над Ароной и не опротестовал результат с Косакой, ведь иначе Федю не позвали бы на следующие турниры. Сам боец потом неоднократно говорил, что не в обиде на японца за тот ТКО. Но через пять лет они встретились в реванше, и заряженный Федор натурально избил соперника.

Угадайте, что случилось с Косакой в этом бою. Конечно, на первой минуте ему рассекли бровь, причем кровь выступила из того же места, что у Емельяненко в 2000 году. В первом же раунде Император победил техническим нокаутом. Скромный Федор никогда в этом не признается, но он наверняка чувствовал удовлетворение от этой победы.

Федор ЕмельяненкоGetty Images

За следующие 10 лет он не проиграл больше не одного боя, вынес Орловского, Ногейру и Филипповича и оступился только с Вердумом в 2010-м. Без того нокаута от японца его серия насчитывала бы 32 победы подряд и была бы второй в истории смешанных единоборств. Для примера: Хабиб Нурмагомедов после удушающего с Дастином Порье опередил Федора и выиграл только 28-й бой.

Если бы поражения от Цуёси не было, то Хабиб никогда бы не обошел Емельяненко и закончил с результатом 30-0 – до рекорда Императора не хватает еще трех успешных поединков. Но Нурмагомедов живет в сытое время, когда дерется один раз в год и получает за чемпионские бои по 6 миллионов долларов. Федор же проложил ему дорогу к таким гонорарам и такой медийности. Он не стал официально величайшим бойцом из России из-за одного дурацкого боя на старте карьеры. Но в индустрии помнят, кто здесь номер один и без рассеченных бровей в Японии конца 90-х.

Порье смотрелся достойнее Конора. Но Хабиб так и останется непобедимым

Качай приложение Eurosport для iOS или Android