Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от посещения турнира UFC 242 в Абу-Даби.

«Дорогие друзья! Яркое бойцовское шоу UFC 242 состоялось в Абу-Даби. В рамках вечера прошли 13 боев. Во многих поединках принимали участие и спортсмены из России, среди которых представители Чеченской республики. Они готовились со всей ответственностью к турниру, усиленно тренировались, проводили отработку приемов, учитывая потенциал соперников.

Хабиб Нурмагомедов – Дастин ПорьеGetty Images

Но и в единоборствах бывают результаты, которые не всегда зависят от уровня подготовки спортсменов. Вот и сейчас представители Чеченского республиканского клуба «Ахмат» Майрбек Тайсумов и Зубайра Тухугов провели зрелищные бои, которые были достойны побед, но, согласно мнению судей, итог был на стороне соперников. Хорошие впечатления остались и от поединка Лианы Джоджуа. Уверен, у наших бойцов главные победы впереди, в этом нет сомнения!

Я сегодня еще раз убедился, что наша лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat является сильнейшей в мире. В ней больше зрелищности и бескомпромиссности в поединках высококлассных бойцов. Мы и дальше будем работать над усовершенствованием нашей лиги. Я поздравляю с защитой чемпионского титула выдающегося бойца MMA Хабиба Нурмагомедова и весь тренерский штаб во главе с его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым. Мы также очень рады победе Ислама Махачева, Омари Ахмедова, Муслима Салихова», – написал Кадыров в инстаграме.

Глава Чечни ошибся: Зубайра Тухугов не проиграл свой поединок, а свел его вничью.

Absolute Championship Akhmat (ACA) возник в результате слияния лиг World Fighting Championship Akhmat и Absolute Championship Berkut.

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