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Порье: «До конца жизни буду вспоминать гильотину Хабибу»
У Дастина был реальный шанс выиграть поединок.
Американец Дастин Порье прокомментировал свое поражение Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242.
«Я сделал очень плотную гильотину. До конца жизни буду вспоминать этот момент и спрашивать себя, почему я не закрыл гард. Я должен был закрыть гард, чтобы Хабиб не смог выбраться, и снижать давление», – приводит слова Порье TheMix.net.
- Хабиб выиграл у Порье удушающим приемом в третьем раунде.
- Благодаря этой победе Нурмагомедов во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- У Хабиба 28 побед в 28 боях на профессиональном ринге.
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