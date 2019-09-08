Американец Дастин Порье прокомментировал свое поражение Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242.

«Я сделал очень плотную гильотину. До конца жизни буду вспоминать этот момент и спрашивать себя, почему я не закрыл гард. Я должен был закрыть гард, чтобы Хабиб не смог выбраться, и снижать давление», – приводит слова Порье TheMix.net.

Хабиб выиграл у Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Благодаря этой победе Нурмагомедов во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

У Хабиба 28 побед в 28 боях на профессиональном ринге.

Кадыров – о UFC 242: «Убедился, что наша лига Absolute Championship Akhmat – сильнейшая в мире»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android