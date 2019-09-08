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Порье: «До конца жизни буду вспоминать гильотину Хабибу»

Порье: «До конца жизни буду вспоминать гильотину Хабибу»
Eurosport

1 час назад

У Дастина был реальный шанс выиграть поединок.

Американец Дастин Порье прокомментировал свое поражение Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242.

«Я сделал очень плотную гильотину. До конца жизни буду вспоминать этот момент и спрашивать себя, почему я не закрыл гард. Я должен был закрыть гард, чтобы Хабиб не смог выбраться, и снижать давление», – приводит слова Порье TheMix.net.

  • Хабиб выиграл у Порье удушающим приемом в третьем раунде.
  • Благодаря этой победе Нурмагомедов во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
  • У Хабиба 28 побед в 28 боях на профессиональном ринге.

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