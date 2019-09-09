Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что клуб планирует поздравить дагестанца Хабиба Нурмагомедова с успешной защитой титула чемпиона UFC в легком весе.

«Мы его поздравляем, приветствуем и не забываем, что он наш болельщик, мы его любим. Если он приедет в Дагестан, постараемся ему устроить чествование. Мы постараемся его встретить на «Анжи-Арене».

Но, как я понимаю, сначала его должно встречать и чествовать правительство Дагестана. Мы на данный момент не в том состоянии, чтобы чествовать его в одиночестве. Но в любом случае будем на празднике, поздравим и приготовим ему подарок», – приводит слова Кадиева «Рейтинг Букмекеров».

7 сентября Хабиб выиграл у Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и повторно защитил титул лучшего легковеса UFC.

«Анжи» по итогам сезона-2018/19 покинул российскую Премьер-лигу. Сейчас команда выступает в первенстве ПФЛ (зона «Юг»).

Порье: «До конца жизни буду вспоминать гильотину Хабибу»

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