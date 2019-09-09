«Анжи» хочет провести чествование Хабиба на «Анжи-Арене»
Нурмагомедов в Дагестане – национальный герой.
Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что клуб планирует поздравить дагестанца Хабиба Нурмагомедова с успешной защитой титула чемпиона UFC в легком весе.
«Мы его поздравляем, приветствуем и не забываем, что он наш болельщик, мы его любим. Если он приедет в Дагестан, постараемся ему устроить чествование. Мы постараемся его встретить на «Анжи-Арене».
Но, как я понимаю, сначала его должно встречать и чествовать правительство Дагестана. Мы на данный момент не в том состоянии, чтобы чествовать его в одиночестве. Но в любом случае будем на празднике, поздравим и приготовим ему подарок», – приводит слова Кадиева «Рейтинг Букмекеров».
- 7 сентября Хабиб выиграл у Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и повторно защитил титул лучшего легковеса UFC.
- «Анжи» по итогам сезона-2018/19 покинул российскую Премьер-лигу. Сейчас команда выступает в первенстве ПФЛ (зона «Юг»).
Порье: «До конца жизни буду вспоминать гильотину Хабибу»