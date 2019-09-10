«Это была славная охота». Хабиб выложил фото с отцом, тренером и чемпионским поясом
Суперкоманда!
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье выложил фото со своей командой: отцом Абдулманапом и испанским тренером Хавьером Мендесом. Все трое держат чемпионский пояс.
«Это была славная охота», – написал 30-летний Хабиб.
Боец сделал репост из инстаграма Мендеса, который написал: «Этот бой был для меня лучшим за все время работы с Хабибом Нурмагомедовым, потому что у меня была возможность пообщаться с его отцом. Я восхищаюсь им и как отцом, и как великим тренером. Хабиб был со мной со своего второго боя в UFC, но сейчас мы впервые работали вместе с его отцом. С нетерпением жду продолжения этой работы».
- Хабиб задушил Порье в третьем раунде боя.
- Возможно, следующим соперником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон.
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