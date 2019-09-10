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«Это была славная охота». Хабиб выложил фото с отцом, тренером и чемпионским поясом

«Это была славная охота». Хабиб выложил фото с отцом, тренером и чемпионским поясом
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Суперкоманда!

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье выложил фото со своей командой: отцом Абдулманапом и испанским тренером Хавьером Мендесом. Все трое держат чемпионский пояс.

«Это была славная охота», – написал 30-летний Хабиб.

Боец сделал репост из инстаграма Мендеса, который написал: «Этот бой был для меня лучшим за все время работы с Хабибом Нурмагомедовым, потому что у меня была возможность пообщаться с его отцом. Я восхищаюсь им и как отцом, и как великим тренером. Хабиб был со мной со своего второго боя в UFC, но сейчас мы впервые работали вместе с его отцом. С нетерпением жду продолжения этой работы».

  • Хабиб задушил Порье в третьем раунде боя.
  • Возможно, следующим соперником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон.

Хабиб побил рекорд Емельяненко. Но у Федора в 2000-м украли победу, он был бы лучше Нурмагомедова

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