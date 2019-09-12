Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье и рассказал о поединке.

«Порье физически крепкий. Не ожидал, что он будет скользким. Я был готов к его гильотине в конце боя. Еще перед поединком сказал, что отдам ему шею с целью, чтобы он потратил силы. А когда отдал шею, то уже пришлось подсуетиться. Порье оказался очень крепким соперником. Намного крепче, чем Макгрегор», – заявил 30-летний боец.

7 сентября Хабиб победил Порье в третьем раунде удушающим приемом.

Следующий соперник пока не определен, неофициально называют имена Жоржа Сен-Пьера и Тони Фергюсона.

Менеджер Хабиба: «Следующий соперник – Сен-Пьер. Всем плевать, что говорит Фергюсон»

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