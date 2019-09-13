Порье: «Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок»
Уважение перед боем, во время и после.
Американский боец ММА Дастин Порье в инстаграме поделился эмоциями после поражения от Хабиба Нурмагомедова.
«Все происходит не просто так. Это мое путешествие, и оно уникально. Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок. Никаких отговорок, никаких сожалений. Продолжаем движение», – написал Порье в инстаграме.
- Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.
- Теперь у Хабиба 28 побед в 28 поединках. Для Дастина это поражение стало шестым в карьере.
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