Американский боец ММА Дастин Порье в инстаграме поделился эмоциями после поражения от Хабиба Нурмагомедова.

«Все происходит не просто так. Это мое путешествие, и оно уникально. Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок. Никаких отговорок, никаких сожалений. Продолжаем движение», – написал Порье в инстаграме.

Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.

Теперь у Хабиба 28 побед в 28 поединках. Для Дастина это поражение стало шестым в карьере.

Хабиб: «Порье оказался намного крепче Макгрегора. Не ожидал, что он будет скользким»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android