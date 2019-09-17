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Хабиб продал футболку Порье за 100 тысяч долларов и пожертвовал их в фонд Дастина

Хабиб продал футболку Порье за 100 тысяч долларов и пожертвовал их в фонд Дастина
Eurosport

1 час назад

Респект.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продал на аукционе футболку Дастина Порье за 100 тысяч долларов и направил эти деньги в благотворительный фонд Порье The Good Fight.

«Это великолепная новость, потому что это поможет многим людям. Я горжусь этим. Я ценю Хабиба за помощь в благотворительности», – цитирует Порье MMAJunkie.

  • Хабиб задушил Порье в третьем раунде титульного боя в легком весе.
  • Теперь у Хабиба 28 побед в 28 поединках. Для Дастина это поражение стало шестым в карьере.

«ММА – не про трешток». Хабиб ради благотворительности надел футболку Порье

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