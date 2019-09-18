Организация PETA («Люди за этичное обращение с животными») выступила против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Возмущение общественной организации вызвали видеоролики с борьбой Хабиба с медведем, прикованным цепями. Они зафорсились в соцсетях после победы Нурмагомедова над Дастином Порье на UFC 242.

«PETA призывает UFC взвесить свои отношения с господином Нурмагомедовым, пока он не продемонстрирует четкое изменение в своем поведении в отношении животных и не проявит уважение, которое они заслуживают, – заявила глава британского филиала зоозащитников Элиза Аллен.

Борьба с закованным в цепи медведем – это отвратительное поведение, показывающее отсутствие уважения и понимания, кем являются эти животные.

В дикой природе медведи ведут себя абсолютно естественно. А те, которых используют в России для бокса, танцев или других архаичных форм развлечения, обычно оторваны от матерей детенышами. Их приковывают цепями, засовывают в клетки, унижают, бьют и лишают жизнь любого смысла.

PETA призывает господина Нурмагомедова бороться с соперниками-людьми, которые не отказывают вам в боях», – сказала Аллен в интервью Business Insider.

Нурмагомедов боролся с бурым медведем как минимум трижды. Существуют видео, как он дерется с ним еще в детстве, а также две версии от 2014 и 2019 годов.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов еще в 2014-м комментировал, что первоначальный ролик борьбы сына с медведем был личным, и он не знает, как видео попало в интернет.

Представители UFC не ответили на запрос о комментарии Business Insider.

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