7 сентября 2019-го Хабиб Нурмагомедов задушил Дастина Порье в UFC 242. После боя дагестанец надел майку соперника и сказал: «Ребята, я надел эту футболку, потому что знаю о благотворительности и собираюсь ее продать, а все деньги отправить Дастину Порье. ММА – это не про трешток, и мы это показали, это важно». На пресс-конференции Дэйна Уайт поддержал жест Хабиба: президент UFC пообещал, что перечислит ту же сумму, что и Нурмагомедов. 17 сентября дагестанский боец выручил за футболку 100 тысяч долларов и перевел деньги Дастину. «Это великолепная новость, потому что это поможет многим людям. Я горжусь этим. Я ценю Хабиба за помощь в благотворительности», – поблагодарил соперника Порье.

Свой фонд Good Fight Дастин организовал несколько лет назад практически нечаянно, но весь путь бойца вел к этому. Как ни странно, началось все еще в школе родного города Лафайетт в Луизиане. Дастина воспитывали мама и бабушка, денег у них почти не было, и семья часто переезжала с места на место. Но всегда жила в нищих кварталах 100-тысячного городка.

Порье – ХабибInstagram

Чтобы представить атмосферу Лафайетта, достаточно вспомнить сериал «Настоящий детектив»: дикая влажность, расизм и порой необъяснимые зверства людей. Например, в 2015-м неонацист устроил стрельбу в кинотеатре, убив двоих и ранив семерых. К тому же Дастин принадлежит к национальному меньшинству – каджунам. Эта субэтническая группа возникла после депортации англичанами франкоканадцев из атлантических провинций Канады. Любое меньшинство автоматически становится объектом агрессии, и Порье такое отношение знакомо с детства.

В школе Дастин познакомился с будущей женой Джоли, а когда стал бойцом, уехал тренироваться во Флориду. Несколько лет назад семья решила вернуться в Лафайетт, и когда Порье собирал вещи, понял, что у него собралась целая комната артефактов: окровавленные перчатки, футболки, капы, шорты, оставшиеся с 30 профессиональных боев. До переезда Дастин даже не представлял, сколько вещей у него лежит без дела. У семьи быстро созрел план. Если им пропотевшие майки не нужны, то наверняка найдутся люди, готовые заплатить за них, а деньги можно потратить на благотворительность и улучшить жизнь людей из родного Лафайетта. Аукцион быстро перерос в целый фонд Good Fight, а людям по всему миру полетели посылки с ценным мерчем. После победы над Энтони Петтисом в 2017-м Дастин тоже распродал экипировку.

«Последний бой – просто кровавая баня. Я уверен, мухи летели за почтовым фургоном до самого конца», – шутил Порье.

Кроме покупки сувениров Дастин начал принимать и пожертвования. Первый аукцион бойцовских сувениров Порье прошел после победы над Эдди Альваресом в UFC 211. Боец собрал чуть больше пяти тысяч баксов. Фонд перечислил все деньги продовольственному банку Лафайетта: вместе с Порье организация обеспечила бедняков тремя тысячами обедов. Второе пожертвование пошло семье местного полицейского, которого застрелили при попытке предотвратить ограбление магазина. Порье лично приехал к вдове убитого копа, чтобы вручить ей чек на четыре тысячи долларов, прошел в дом и познакомился со всей семьей. Затем боец перевел деньги центру помощи женщинам и детям – бездомным или страдающим от нищеты. А позднее отправил средства на строительство детской площадки для детей-инвалидов в Лафайетте.

За несколько лет фонд Good Fight вырос и вышел за пределы Лафайетта. Изначальная цель – поддержка людей, о которых забыло общество – привела Порье в Африку. Теперь боец занялся сиротами из Уганды. Одну из деревень смыло наводнением, и у людей не стало питьевой воды. Чтобы решить вопрос, Порье объединился с бойцом Джастином Реном из Bellator и компанией Everlast, которая производит топовые тренажеры и экипировку для ММА. Вместе они запланировали выделить 25 тысяч долларов на строительство нового колодца на солнечных батареях и водонапорной башни возле детского дома.

7 сентября Дастин проиграл один из важнейших боев в карьере, а через три дня опубликовал твит: «Сегодня проснулся с улыбкой на лице. Спасибо всем, кто поделился и пожертвовал деньги! Мы меняем мир!»

А теперь к сбору средств присоединились Хабиб и Дэйна Уайт. Куда пойдут 200 тысяч долларов, полученные от звезд UFC, Порье не сообщил – ведь для колодца нужно было всего 25 тысяч. Но даже если деньги Нурмагомедова и Уайта пойдут не в Уганду, Порье наверняка потратит их на добрые дела.

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