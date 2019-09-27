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Порье продал на аукционе футболку Хабиба – деньги пойдут на помощь детям Африки
Уважение Дастину!
Американский боец UFC Дастин Порье продал футболку Хабиба Нурмагомедова на аукционе.
По информации MMA Junkie, 30-летний Порье выручил 60 тысяч долларов и перевел деньги на нужды детей Уганды. Средства пойдут на рытье колодцев для детского дома и школы.
- Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову в третьем раунде, попав под удушающий прием.
- После поединка бойцы обменялись футболками, Хабиб также продал футболку Дастина на аукционе. Он получил 100 тысяч и перевел их в благотворительный фонд американца.
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба
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