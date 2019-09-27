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Порье продал на аукционе футболку Хабиба – деньги пойдут на помощь детям Африки

Порье продал на аукционе футболку Хабиба – деньги пойдут на помощь детям Африки
Eurosport

1 час назад

Уважение Дастину!

Американский боец UFC Дастин Порье продал футболку Хабиба Нурмагомедова на аукционе.

По информации MMA Junkie, 30-летний Порье выручил 60 тысяч долларов и перевел деньги на нужды детей Уганды. Средства пойдут на рытье колодцев для детского дома и школы.

  • Порье проиграл Хабибу Нурмагомедову в третьем раунде, попав под удушающий прием.
  • После поединка бойцы обменялись футболками, Хабиб также продал футболку Дастина на аукционе. Он получил 100 тысяч и перевел их в благотворительный фонд американца.

Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба

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