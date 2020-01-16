Ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели пресс-конференцию перед очным боем в UFC.

«Счастлив вернуться на американскую землю, большая честь быть здесь. У меня были проблемы с Дональдом, но многое изменилось. Он меня уважает. Будет пролита кровь, но это не будет плохая кровь. Я люблю дарить фанатам радость. В этом весе предстоит провести великие бои, и я готов настолько, насколько это возможно. Читаю Дональда как детскую книгу, знаю все его хитрости. Полностью уверен в себе и намерен победить нокаутом», – заявил 31-летний Макгрегор.

Конор также подтвердил высказанное Дэйной Уайтом намерение заменить Тони Фергюсона или Хабиба Нурмагомедова в случае срыва поединка. «Их бой отменялся уже четыре раза, и нет гарантий, что этого не случится снова. В субботу я настроен на возвращение, и если я выиграю, то буду готов выйти на замену».

36-летний Серроне не рассчитывает на нокаут и надеется на продолжительный поединок. «С нетерпением жду боя из четырех или пяти раундов. Надеюсь, что он готов. Если выиграю, то поеду отдыхать со своим ребенком и получу удовольствие от отпуска. Потом позвоню президенту UFC и спрошу, что будем делать дальше», – сказал американец.

Поединок Конора и Серроне пройдет 19 января в Лас-Вегасе.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года – тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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