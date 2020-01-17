Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что в случае победы над Серроне Конор Макгрегор получит тот бой, которого хочет – реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

18 января Конор впервые выйдет в октагон после поражения в поединке с чемпионом промоушна в легком весе. Все это время ирландец говорил о желании отомстить обидчику, и скоро такая возможность может у него появиться.

«Он получит то, чего ждал. Он получит то, о чем просил. Он в нетерпении от возможного реванша с Хабибом. Я думаю, в этом нет большого секрета. Если он выиграет в эти выходные, то получит бой за титул, и это будет крупнейший pay-per-view-ивент в истории UFC», – приводит слова Уайта MMA Fighting.

Поединок Конора и Серроне пройдет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.

Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года – тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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