Яхта за 3 млн баксов, дом – за 2 млн, Rolls-Royce за 500 тысяч. На что Макгрегор сливает богатство

Конор Макгрегор за 2018-й год заработал от UFC три миллиона долларов за поражение от Хабиба, 30 млн – с продаж телеправ на бой и 47 мультов снял на сторонних предприятиях (реклама, бизнес). Forbes пишет, что общий доход Ноториуса за 2018-й составляет 110 млн долларов. По данным Wealthy Gorilla, в 2019-м ирландец поднял на 10 млн больше. На бое с Серроне бородач срубит еще 80 миллионов. Ирландец – один из самых высокооплачиваемых атлетов мира. Как же он распоряжается деньгами?

Дома

Новое родовое гнездо Конора – в Ирландии. Летом 2019-го Макгрегор купил особняк в Килдэре за 2,4 миллиона долларов. В резиденции есть пять спален, шесть ванных, гостиная, столовая, кухня, тренажерный зал и конюшня. Еще в доме есть игровая комната – отдельная статья расходов: там стоит несколько аркадных автоматов, которые Конор покупает для сына. Каждый стоит 1150 долларов.

Если Ирландия – дом Макгрегора, то Лас-Вегас – любимая гостиница. Поэтому в городе грехов Конор с 2015 года арендовал шикарную виллу. Там семья ирландца наслаждалась шестью спальнями, 10-ю ванными, гаражом на пять тачек, игровой комнатой, качалкой, сауной, патио, декоративными водопадами, бассейном и зоной для спа. Сейчас роскошная вилла в элитном районе Лас-Вегас-Стрип выставлена на продажу за три миллиона долларов.

Третья вилла принадлежит Макгрегору и располагается в Марбелье. Начинка стабильно люксовая: тренажерка, спа, огромный бассейн с выходом из спальни, винный погреб, огромная столовая. Вилла подключена к системе умный дом, кругом куча стильной подсветки, в том числе, в виде сияющих соседей – в 2019-м Роналду купил соседнюю берлогу. Все это удовольствие обошлось Ноториусу примерно в два миллиона долларов. Но деньги не главное: вид на Средиземное море – вот, что бесценно.

Одежда и аксессуары

Конор следит за стилем и носит только Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton и Hermes. Всевозможные шубы из натурального меха (в разгар экозащитных акций – плевать), кожаные лоферы, снэпбеки и кастомные кроссовки – все посчитать невозможно. «Я как-то потратил 27 тысяч долларов в магазине Dolce & Gabbana в Лос-Анджелесе и мне пришлось пойти пить кофе, чтобы у сотрудников было время упаковать все мои покупки», – веселился Макгрегор.

Зато фирменные идеально посаженные костюмы Конора оценке поддаются. Все наряды ирландец заказывает модельеру Дэвиду Августу Хейлу. Средний чек за костюм – от 5,5 до 8,5 тысяч долларов, за пальто – около 1000 долларов, за рубашки – до 895 долларов. По оценкам Хейла, Конор спускает на одежду около миллиона долларов в год.

Жаркую страсть Ноториус питает к часам. Особенно, к ролексам. В коллекции у ирландца есть Cosmograph Daytona за 35 тысяч долларов, Oyster Perpetual Yacht-Master II – 38 тысяч, Perpetual Sky-Dweller – 40 тысяч, Oyster Perpetual – 50 тысяч. Еще Конор носит Hublot MP-05 LaFerrari Sapphire за 300 тысяч баксов. Вся коллекция стоит 800 тысяч долларов.

Транспорт

Конор владеет парком роскошных автомобилей: например, изготовленный на заказ Rolls-Royce Ghost стоимостью более 300 тысяч долларов, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe стоимостью 500 тысяч долларов. В инстаграме мелькали BMW i8 (155 тысяч баксов), Mercedes-Benz А200 Sedans (36 тысяч) и Mercedes-Benz S550 Coupe (120 тысяч), McLaren 650S (280 тысяч), Cadillac Escalade (93 тысячи), Range Rover (160 тысяч). Но нет точной информации, что они принадлежат Конору, а не взяты в лизинг. Любимица Ноториуса - Lamborghini Aventador за 300 тысяч долларов. Любимица, потому что у него их три.

А еще ирландец любит ходить по воде. Пока он не причислен к лику святых, ему приходится пользоваться двумя яхтами. Первую он купил в 2017-м году и назвал «The 188» – именно столько евро он получал, когда жил с женой на социальное пособие. Кстати, жена Конора Ди Девлин прошла с ним весь путь из нищеты к алмазам. Вторую яхту Макгрегор взял в 2019-м за 3,4 миллиона долларов, и ее построили для Конора уже на заказ.

Ну и между всем этим добром нужно как-то летать. Ноториус делает это на частном самолете за 60 миллионов долларов. Правда, он еще не накопил на весь борт – ирландец арендует джет за 60 тысяч долларов за полет. Судя по постам в салоне самолета, Конор вызывает его чаще, чем убер.

Благотворительность

Ирландец регулярно отстегивает крупные суммы нуждающимся. Он сам вырос в нищете и прекрасно понимает боль просящих. На Рождество 2019-го он отдал 25 тысяч долларов на подарки бездомным детям. В 2018-м звезда UFC в тайне пожертвовал 10 тысяч долларов больному ребенку – парень не мог ходить, есть и 11 недель провел в клинике, но с помощью бойца родители оплатили жизненно важные процедуры. Зимой 2015-го Ноториус выделил 50 тысяч на помощь бродягам, которые замерзали в аномально холодную погоду.

Но самый крутой жест Конор сделал в мае 2019-го. Боец построил целый район домов для бездомных в Дублине. Сколько денег он на это спустил, неизвестно, но это и не важно – главное, что уже почти год восемь семей живут в собственных домах и не боятся за будущее. Все благодаря Макгрегору.

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