Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор рассказал об амбициях в полусредней категории.

В полусреднем весе промоушна на данный момент существует два пояса. Чемпионский принадлежит Камару Усману, но есть еще один, который с ноября 2019 удерживает Хорхе Масвидаль. Титул присваивается «самому жесткому ублюдку» UFC, Дэйна Уайт придумал его специально для боя Масвидаля против Диаса. Конор хочет заполучить самую редкую награду организации.

«Я бы взял оба. Забрал бы титул «самому жесткому ублюдку», этот пояс. А после отобрал бы золото в полусреднем весе. Для меня золотой пояс имеет немного большее значение.

Более захватывающим, вероятно, будет мой бой против Хорхе с точки зрения стиля. Усман по манере боя похож на Хабиба, любителя понюхать трусишки. Но я заинтересован в обоих поясах. Посмотрим, что получится. Сейчас я в полусредней категории, я в правильном весе. Я чувствую себя хорошо – быстрым и точным. Мне комфортно в этом весе», – приводит слова бойца MMAJunkie.

Конора подерется с Серроне в полусреднем весе в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.

Уайт пообещал ему поединок с Хабибом в случае победы.

У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами

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