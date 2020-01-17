Конор Макгрегор

Первый бой Конора Макгрегора после поражения от Хабиба Нурмагомедова ждали больше года. Поэтому, когда билеты на его поединок с Дональдом Серроне поступили в продажу, начался дикий ажиотаж. «Конор – суперзвезда этого вида спорта. Он феномен и зарабатывает большие деньги с тех пор, как ступил в октагон. UFC знала, какой потенциал у поединка. Мы установили цены на билеты, а Конор распродал их за несколько минут. Мы выручили 10,6 млн долларов. Бой уже бьет рекорды», – рассказал глава промоушна Дэйна Уайт.

Серроне за время простоя Конора провел пять поединков (включая победу на Элом Яквинтой), но затем случились два чувствительных поражения: от Тони Фергюсона (бой остановил врач) и нокаут от Джастина Гейджи.

Фергюсон – СерронеGetty Images

Макгрегор в случае победы выйдет на титульный бой с Хабибом или Фергюсоном. Об этом рассказал Уайт: «Победа [над Серроне] невероятно важна для Конора. В этом случае я дам ему то, о чем он просил. Он до скрипа зубов умолял о матче-реванше с Хабибом. И, думаю, больше не стоит оставлять это в секрете – если он победит в субботу, то его ждет долгожданный бой».

Чуть ранее ирландец покаялся, что выпивал во время подготовки к бою с Хабибом, но теперь настроен решительно: он собирается в 2020-м победить Серроне, отомстить Хабибу и отнять у Хорхе Масвидаля титул BMF. Правда, причина для мести дагестанцу есть и Ковбоя. За неделю до поединка Конора и Серроне Хабиб высмеял поведение Дональда, подписав видео с ним «Мышление очкошника».

Что говорили Конор и Серроне друг о друге

Конор не жестил в отношении Ковбоя, но источал абсолютную уверенность в победе: «Я по достоинству оцениваю Дональда. Он дрался много раз с тех пор, как я виделся с ним на пресс-конференции перед боем с Альдо. Он двигается вперед и часто выступает. Дональд – хороший семьянин. Я уважаю это и жду хорошего поединка.

На данном этапе моей карьеры – это отличный способ вернуться. Я рад снова быть здесь и провести бой с Серроне. Я буду сиять 18 января и творить магию внутри октагона, как делал прежде. Почему я должен думать о весе? Меня это не заботит. Я бы победил его в любом весе. Я победил бы его даже с простудой».

Дональд СерронеGetty Images

Серроне говорил намного меньше, но тоже без трештока: «Я не собираюсь говорить плохо о нем. Мне все равно, что он делает в жизни. Он делает то, что считает нужным. Я такой же дикий и сумасшедший, но по-своему. Единственное, о чем я говорю – это бои. Для меня большая честь драться с ним. Это будет адский бой. С нетерпением жду этого».

Как прошла дуэль взглядов

На удивление спокойно. Конор на пресс-конференции вновь заявил, что относится к Ковбою с уважением, Серроне же отметил, что деньги для него не главное в поединке.

Где и когда пройдет бой, кто его покажет

Главный поединок UFC 246 пройдет 18 января в американском Лас-Вегасе на арене T-Mobile. В России основной кард начнется 19 января в 6:00 утра (мск). Посмотреть бой можно будет через приложение Wink от «Ростелекома», по ТВ поединок покажет «Рен ТВ».

Телеканал, кстати, оказался в центре скандала – проморолик боя в инстаграме содержал следующий текст: «Самовлюбленный пижон и сказочный балабол. Ирландский клоун, возомнивший себя великим бойцом. В прошлый раз россиянин наказал Конора Макгрегора за длинный язык. Теперь у него новый соперник. Станет ли этот бой очередным позором для ирландца?»

Конор МакгрегорGetty Images

Ролик позже удалили, а на телеканале заявили: «Все, что связано с Макгрегором, сопровождается шоу и скандалом. Данный случай не исключение. Чтобы увидеть, что будет дальше, смотрите «Рен ТВ». В UFC от комментариев пока воздержались, заметив, что в организации негативно относятся к проявлениям неуважения к бойцам.

Котировки букмекеров

Конор – безоговорочный фаворит боя. Коэффициент на его победу не превышает 1,3, в то время как у Серроне этот показатель колеблется в районе 3,5-3,7. Ничья увеличит сумму выигрыша счастливчика в 66-71 раз.

У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами

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