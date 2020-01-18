Порноактрисса Кендра Ласт поделилась мнением о ходе поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне в рамках ивента UFC.

Судя по инстаграму девушки, она большой фанат смешанных единоборств – а значит, ее оценка рациональна.

«Я слышала, что Конор в лучшей форме в своей жизни, но нельзя недооценивать Ковбоя Серроне. Я буквально разрываюсь. Думаю, поединок продлится все пять раундов. Это будет хороший бой, но я не могу принять решение [о том, кто же выиграет], продолжаю метаться туда-сюда», – цитирует Кендру Daily Star.

Конор подерется с Серроне в полусреднем весе в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.

Уайт пообещал ему поединок с Хабибом в случае победы.

У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте