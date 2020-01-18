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Конор и Серроне провели дуэль взглядов и взвешивание
Бойцы показали идентичный вес.
Накануне ивента UFC 246 в Лас-Вегасе состоялись взвешивания и дуэли взглядов. В том числе главных героев вечера единоборств – Конора Макгрегора и Дональда Серроне.
Оба бойца показали максимально допустимый вес для полусредней категории – 77 килограммов, сообщает MMAFighting.
Дуэль взглядов смотрится забавно – дружелюбный и спокойный Ковбой дважды пожал руку воинственному Конору с кулаками у лица. Дэйна Уайт дополнительно завел ирландца – глава промоушна явно счастлив, что звездный боец снова выйдет в октагон (и заработает организации приличную сумму).
- Конор подерется с Серроне в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.
- Уайт пообещал ирландцу поединок с Хабибом в случае победы.
У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами
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