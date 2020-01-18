Стало известно, сколько заработают Конор Макгрегор и Дональд Серроне за главный поединок ивента UFC 246 в Лас-Вегасе.

С медийной точки зрения, камбэк Конора для промоушна гораздо важнее очередного появления Серроне в октагоне, и это ярчайше отразилось в сумме призовых. Как сообщает MMAFighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада, Макгрегор гарантированно заработает 3 млн долларов, а его оппонент – лишь 200 тысяч. Ковбой может удвоить гонорар в случае победы.

Конор подерется с Серроне в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.

Уайт пообещал ирландцу поединок с Хабибом в случае победы.

У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами

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