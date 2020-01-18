В ночь с 18 на 19 января Конор Макгрегор вернется в октагон спустя полтора года – соперником ирландца станет Дональд Серроне по прозвищу Ковбой. Что за оппонент достался Конору? Давайте разбираться.

Общая статистика Серроне

Ковбой дебютировал в смешанных единоборствах в далеком 2006 году на турнире ROF 21 - Full Blast, одержав победу удушающим приемом в первом раунде. На старте карьеры Серроне выдал винстрик из девяти побед; его первое поражение датировано 2009 годом – тогда американец уступил соотечественнику Джейми Варнеру на турнире WEC 38.

Всего вне UFC Ковбой выходил в октагон 16 раз – 13 побед, 3 поражения.

Конор Макгрегор, Дональд СерронеGetty Images

Статистика в UFC

В главном промоушне мира Серроне дебютировал в 2011 году поединком против Пола Келли и выиграл – снова помог удушающий прием. Затем Ковбой быстро нащелкал еще три победы, дослужился до боя с Нэйтом Диасом и потерпел первое поражение.

С тех пор Серроне – постоянный участник турниров UFC; за почти 10 лет на его счету накопилось аж 33 боя, в которых он 23 раза выиграл и 10 раз проиграл. Поражения Ковбою в основном наносили более маститые оппоненты – Энтони Петтис (в 2013 году), Рафаэль Дос Аньос (в 2013-м и 2015-м), Хорхе Масвидаль (2017) и другие.

Два последних на данный момент поединка Серроне проиграл: сперва Тони Фергюсону (Эль Кукуй расправился с Ковбоем техническим нокаутом), затем – Джастину Гэтжи (тоже техническим нокаутом, причем в первом раунде).

Таким образом, под Конора подложили не самого сильного соперника – неудивительно, что букмекеры дают на Ноториуса скромный коэффициент 1,28. А как вы думаете, кто победит в завтрашнем поединке?

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