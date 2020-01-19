В американском Лас-Вегасе сегодня, 19 января, прошел ивент UFC 246.

В главном поединке в дивизионе полусреднего веса ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор победил американца Дональда Ковбоя Серроне. Ноториус с первых же секунд пошел в атаку и мощно осыпал соперника ударами. Конор плечом разбил нос сопернику, а затем удачно попал хай-киком слева и опрокинул Серроне на канвас.

Рефери не остановил поединок, и ирландец продолжил бить лежащего Ковбоя руками. На 40-й секунде судья засчитал победу Макгрегору.

В двух других важных боях вечера Холли Холм победила Ракель Пеннингтон единогласным решением, а русский файтер Алексей Олейник выиграл у Мориса Грина рычагом локтя во втором раунде.

Для Макгрегора это был первый выход в октагон за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами

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