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Олейник выиграл на UFC 246 болевым, Аскаров – единогласным решеним судей

Олейник выиграл на UFC 246 болевым, Аскаров – единогласным решеним судей
Eurosport

1 час назадОбновлено 51 мин. назад

Российские бойцы отлично разогрели зал перед боем Конора и Ковбоя.

Российские бойцы смешанных единоборств Алексей Олейник и Аскар Аскаров выиграли бои на турнире UFC 246, главный поединок которого – Конор Макгрегор против Дональда Серроне.

26-летний Аскаров бился в предварительном карде против американца Тима Элиотта. Бой проходил в наилегчайшей весовой категории и продлился все пять раундов. Аскаров победил единогласным решением судей – 29:28, 30:27, 30:27.

42-летний Олейник вышел в октагон основного карда против Мориса Грина из США и выиграл болевым приемом во втором раунде.

  • Это второй бой Аскарова в UFC и первая победа – до этого он свел вничью поединок с Брендоном Морено.
  • Свежая статистика Олейника в MMA – 58 побед, 13 поражений и одна ничья.

Конор не дрался больше года, но может получить реванш с Хабибом. Достаточно вырубить Серроне

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