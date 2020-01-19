Олейник выиграл на UFC 246 болевым, Аскаров – единогласным решеним судей
Российские бойцы отлично разогрели зал перед боем Конора и Ковбоя.
Российские бойцы смешанных единоборств Алексей Олейник и Аскар Аскаров выиграли бои на турнире UFC 246, главный поединок которого – Конор Макгрегор против Дональда Серроне.
26-летний Аскаров бился в предварительном карде против американца Тима Элиотта. Бой проходил в наилегчайшей весовой категории и продлился все пять раундов. Аскаров победил единогласным решением судей – 29:28, 30:27, 30:27.
42-летний Олейник вышел в октагон основного карда против Мориса Грина из США и выиграл болевым приемом во втором раунде.
- Это второй бой Аскарова в UFC и первая победа – до этого он свел вничью поединок с Брендоном Морено.
- Свежая статистика Олейника в MMA – 58 побед, 13 поражений и одна ничья.
Конор не дрался больше года, но может получить реванш с Хабибом. Достаточно вырубить Серроне
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