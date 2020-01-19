Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом

«Дерьмово, что моя задница заскрипела настолько быстро», – причитал Ковбой после того, как его разделал Джастин Гэтжи. Конор справился с Дональдом еще оперативнее: сначала ткнул в лицо бедром, затем подключил плечи (оригинально сориентировался), потом исполнил сочный хайкик (для хайлайтов), а после этого загасил на добивании. Зверская серия Макгрегора уложилась в 40 секунд – было сложно поверить, что Ноториус пропустил больше года.

С другой стороны, вся история с Ковбоем – классическая режиссура. В UFC заседают лучшие сценаристы мира, которые подготовили ирландцу идеальный камбэк. Во-первых, дали заслуженного, но удобного соперника – 36-летний Серроне помахался четыре раза за год и трижды слил. Во-вторых, специально выбрали оппонента, которого Конор уважает. Требовалось подшлифовать имидж ирландца: перед Хабибом Ноториус явно позволил лишнего, теперь надо было исправляться. Кроме того, незадолго до выхода против Ковбоя Макгрегору пообещали, что если он порвет американца, то получит реванш с Нурмагомедовым – роскошная мотивация.

Конор Макгрегор уничтожает Ковбоя (Дональд Серроне)Getty Images

Конор правильно отреагировал на шанс от UFC: отказался от трештока, хвалил Серроне на пресс-конференциях, пожал руку на дуэли взглядов, а после разгрома первым делом обнял и утешил поверженного Дональда. Чего уж там – Макгрегор пообнимался даже с легендарной бабушкой Серроне, которая вообще не обиделась на парня, размотавшего ее внука.

Эта победа Конора не лишена престижности (удачный заход в полусредний вес), но UFC создала красивую иллюзию. Такие 40 секунд вместе с достойным предматчем должны убедить зрителей, что Ноториус не только изменился и научился респектовать соперникам, но и набрал фантастическую форму. Плевать, что Ковбой уже стал мешком – главное, что Мак на его фоне смотрелся как доминатор с гигантским арсеналом ударов и сумасшедшей скоростью.

Несмотря на усилия Дэйны Уайта, любому адекватному человеку все равно ясно: победы над сегодняшним Серроне крайне мало, чтобы сразу же претендовать на второй махач с Хабибом. Но UFC критически важно поскорее организовать реванш, потому что может произойти что угодно. Либо Конор проиграет условному Масвидалю, либо Хабиб завершит карьеру, либо случится еще какой-нибудь форс-мажор – короче, надо было торопиться.

Поэтому измельчение Серроне – гигантский шаг на пути к самому прибыльному ивенту в истории UFC. Жаль только, что у знаменитого Ковбоя была настолько жалкая роль в этом цирковом этюде. Видимо, большая карьера Дональда уже позади.

Самое главное о Макгрегоре:

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Яхта за 3 млн баксов, дом – за 2 млн, Rolls-Royce за 500 тысяч. На что Макгрегор сливает богатство

Конор не дрался больше года, но может получить реванш с Хабибом. Достаточно вырубить Серроне

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