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«Не скажу, что вышел на пик формы». Конор скромничает после избиения Серроне

«Не скажу, что вышел на пик формы». Конор скромничает после избиения Серроне
Eurosport

24 мин. назад

Ковбой улетел за 40 секунд.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прокомментировал победу над Дональдом Серроне в рамках ивента UFC 246. Это был его первый бой с октября 2018 года.

«Я вернулся, и это отличное чувство. Я стал первым бойцом, кто выиграл нокаутом в первом раунде в трех дивизионах. Не скажу, что вышел на пик формы, но я к этому близок. Мне нравится в полусреднем весе, прекрасно чувствую себя в этой категории, но это не значит, что я не спущусь в легкий вес снова», – сказал 31-летний ирландец после боя.

Макгрегор подошел к поверженному сопернику и обнял его.

  • Конор нокаутировал Серроне за 40 секунд.
  • Макгрегор вышел в октагон впервые за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами

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