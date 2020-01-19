Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прокомментировал победу над Дональдом Серроне в рамках ивента UFC 246. Это был его первый бой с октября 2018 года.

«Я вернулся, и это отличное чувство. Я стал первым бойцом, кто выиграл нокаутом в первом раунде в трех дивизионах. Не скажу, что вышел на пик формы, но я к этому близок. Мне нравится в полусреднем весе, прекрасно чувствую себя в этой категории, но это не значит, что я не спущусь в легкий вес снова», – сказал 31-летний ирландец после боя.

Макгрегор подошел к поверженному сопернику и обнял его.

Конор нокаутировал Серроне за 40 секунд.

Макгрегор вышел в октагон впервые за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами

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