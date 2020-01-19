Американский боец UFC нигерийского происхождения Усман Камару одним красноречивым жестом показал свое отношение к исходу боя между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

32-летний Усман смешно изобразил зевоту, так как главный поединок вечера завершился быстро и без шансов для Ковбоя – Конор нокаутировал его за 40 секунд.

Для Макгрегора это был первый выход в октагон за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

Усман – чемпион UFC в полусреднем весе. Его статистика в ММА – 16-1. Он выиграл последние 15 боев.

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