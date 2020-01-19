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Серроне доставлен в больницу с жуткой гематомой на правом глазу

Серроне доставлен в больницу с жуткой гематомой на правом глазу
Eurosport

1 час назад

За 40 секунд Конор попал несколько раз.

Американский боец UFC Дональд Серроне после поражения от ирландца Конора Макгрегора доставлен в больницу.

Об этом сообщает в твиттере журналист ESPN Ариэль Хельвани. В ходе поединка 36-летний Серроне получил несколько точных ударов, и на его правом глазу появилась сильная гематома.

  • Конор победил Серроне за 40 секунд.
  • Макгрегор вышел в октагон впервые за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
  • У Серроне стало 14 поражений в ММА при 36 выигранных поединках.

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