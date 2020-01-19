Американский боец UFC Дональд Серроне после поражения от ирландца Конора Макгрегора доставлен в больницу.

Об этом сообщает в твиттере журналист ESPN Ариэль Хельвани. В ходе поединка 36-летний Серроне получил несколько точных ударов, и на его правом глазу появилась сильная гематома.

Конор победил Серроне за 40 секунд.

Макгрегор вышел в октагон впервые за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

У Серроне стало 14 поражений в ММА при 36 выигранных поединках.

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