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Серроне доставлен в больницу с жуткой гематомой на правом глазу
За 40 секунд Конор попал несколько раз.
Американский боец UFC Дональд Серроне после поражения от ирландца Конора Макгрегора доставлен в больницу.
Об этом сообщает в твиттере журналист ESPN Ариэль Хельвани. В ходе поединка 36-летний Серроне получил несколько точных ударов, и на его правом глазу появилась сильная гематома.
- Конор победил Серроне за 40 секунд.
- Макгрегор вышел в октагон впервые за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
- У Серроне стало 14 поражений в ММА при 36 выигранных поединках.
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