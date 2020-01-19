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Лучшие нокауты в карьере Макгрегора – среди пострадавших Серроне, Алдо, Порье и другие
Мистер Мак вернулся феерично, но зрелище у него в крови.
В ночь на 19 января Конор Макгрегор вернулся в октагон и всего 40 секунд серией панчей уничтожил Дональда Серроне. Этот бой займет достойное в списке нокаутов Нотариуса.
1-е место. Жозе Алдо, 0:13
12 декабря 2015 г.
2-е место. Деннис Зифер, 1:54
18 января 2015 г.
3-е место. Дональд Серроне, 0:40
19 января 2020 г.
Макгрегор победил Серроне на 40-й секунде
4-е место. Эдди Альварес, 3:04
12 ноября 2016 г.
5-е место. Дастин Порье, 1:46
27 сентября 2014 г.
6-е место. Чед Мендес, 4:57
11 июля 2015 г.
7-е место. Маркус Бримэдж, 1:07
6 апреля 2013 г.
8-е место. Диегу Брандао, 4:05
19 июля 2014 г.
Тексты о Коноре, который вернулся и прекрасен:
У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами
Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом