В ночь на 19 января Конор Макгрегор вернулся в октагон и всего 40 секунд серией панчей уничтожил Дональда Серроне. Этот бой займет достойное в списке нокаутов Нотариуса.

1-е место. Жозе Алдо, 0:13

12 декабря 2015 г.

2-е место. Деннис Зифер, 1:54

18 января 2015 г.

3-е место. Дональд Серроне, 0:40

19 января 2020 г.

Макгрегор победил Серроне на 40-й секунде

4-е место. Эдди Альварес, 3:04

12 ноября 2016 г.

5-е место. Дастин Порье, 1:46

27 сентября 2014 г.

6-е место. Чед Мендес, 4:57

11 июля 2015 г.

7-е место. Маркус Бримэдж, 1:07

6 апреля 2013 г.

8-е место. Диегу Брандао, 4:05

19 июля 2014 г.

Тексты о Коноре, который вернулся и прекрасен:

У Конора есть 3 сценария карьеры. Лучший – без Хабиба и с тремя поясами

Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом

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