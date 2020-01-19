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«Все это дерьмо – фейк». Диас считает, что бой Макгрегора и Серроне был договорным

«Все это дерьмо – фейк». Диас считает, что бой Макгрегора и Серроне был договорным
Eurosport

55 мин. назад

Американец разразился гневным постом в твиттере.

Американский боец UFC Нэйт Диас неоднозначно отреагировал на бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который завершился победой ирландца за 40 секунд.

«Все это дерьмо – фейк», – написал 34-летний Диас, намекая на договорной характер поединка.

  • Для Макгрегора это был первый выход в октагон за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
  • Диас дважды выходил в октагон против Конора: он выиграл первый бой удушающим приемом и проиграл реванш раздельным решением судей.

Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом

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