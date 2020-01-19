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«Все это дерьмо – фейк». Диас считает, что бой Макгрегора и Серроне был договорным
Американец разразился гневным постом в твиттере.
Американский боец UFC Нэйт Диас неоднозначно отреагировал на бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне, который завершился победой ирландца за 40 секунд.
«Все это дерьмо – фейк», – написал 34-летний Диас, намекая на договорной характер поединка.
- Для Макгрегора это был первый выход в октагон за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.
- Диас дважды выходил в октагон против Конора: он выиграл первый бой удушающим приемом и проиграл реванш раздельным решением судей.
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