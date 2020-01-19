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«Пошел на ***, Хабиб!» Фанаты Конора скандировали оскорбительные кричалки в адрес Нурмагомедова
Ирландцы ждут реванш.
Фанаты ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скандировали оскорбительные кричалки в адрес Хабиба Нурмагомедова.
Ирландцы праздновали победу соотечественника над Дональдом Серроне и заряжали: «Пошел на *** [хрен], Хабиб!»
- 19 января 31-летний Макгрегор вышел в октагон впервые после поражения от Нурмагомедова в октябре 2018 года.
- Конор победил американца Дональда Серроне за 40 секунд. У ирландца стало 22 победы при 4 поражениях в ММА.
Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом
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