Американский боец UFC Дональд Серроне прокомментировал поражение от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.

«Конор меня удивил, никогда его таким не видел. Он застал меня врасплох резвым началом, я такого не ожидал. Но, как бы то ни было, я люблю этот спорт и буду продолжать бороться. Со мной мой семья, все в порядке», – сказал 36-летний Серроне после боя.

По окончании боя американец был госпитализирован из-за жуткой гематомы на глазу.

Макгрегор оформил победу за 40 секунд.

Возможно, следующим боем ирландца станет реванш против Хабиба Нурмагомедова.

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