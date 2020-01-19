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Конор источал уважение – он обнял и подбодрил Серроне, а потом и его бабушку
В октагоне царили только положительные эмоции.
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор подбодрил американца Дональда Серроне, которого победил за 40 секунд в рамках ивента UFC 246.
31-летний Макгрегор подошел к сопернику, обнял его, сказал несколько слов поддержки и даже чмокнул в лоб.
Конор обнялся и с бабушкой Ковбоя – Джерри всегда приезжает на бои внука.
- Макгрегор вышел в октагон впервые после октября 2018 года – тогда он уступил Хабибу Нурмагомедову.
- Вероятно, следующим боем ирландца будет реванш против Хабиба.
Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом
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