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Конор источал уважение – он обнял и подбодрил Серроне, а потом и его бабушку

Конор источал уважение – он обнял и подбодрил Серроне, а потом и его бабушку
Eurosport

49 мин. назад

В октагоне царили только положительные эмоции.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор подбодрил американца Дональда Серроне, которого победил за 40 секунд в рамках ивента UFC 246.

31-летний Макгрегор подошел к сопернику, обнял его, сказал несколько слов поддержки и даже чмокнул в лоб.

Конор обнялся и с бабушкой Ковбоя – Джерри всегда приезжает на бои внука.

  • Макгрегор вышел в октагон впервые после октября 2018 года – тогда он уступил Хабибу Нурмагомедову.
  • Вероятно, следующим боем ирландца будет реванш против Хабиба.

Конор избил Ковбоя, но это дешевый цирк. UFC продвигает реванш Макгрегора с Хабибом

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