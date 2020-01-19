Игрок в покер Дэн Билзерян поставил миллион долларов на победу Дональда Сероне в главном поединке UFC 246 против Конора Макгрегора.

Профессиональный игрок в покер и бизнесмен с армянским гражданством выложил в сториз инстаграма видео, на котором вываливает на стол букмекерской конторы стопки блокнот. Билзерян не уточнил сумму, но источники сходятся на цифре, превышающей один миллион долларов.

Вряд ли мужчина будет сильно переживать из-за проигрыша – он умеет тратить красиво гораздо большие суммы.

Конору потребовалось 40 секунд для победы над Ковбоем. Судя по сториз Дэна, он наблюдал за перфомансом ирландца из первого ряда.

Для Макгрегора это был первый выход в октагон за 15 месяцев после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

Серроне после ивента доставили в больницу с гематомой на правом глазу.

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