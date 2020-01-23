Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал победу Конора Макгрегора над Дональдом Серроне в первом раунде главного поединка ивента UFC 246.

Ирландец вернулся в октагон впервые после поражения от Хабиба и отправил Ковбоя в технический нокаут всего за 40 секунд. Отец и тренер российского бойца не слишком впечатлен. «Разве вы не подозреваете? Все вы понимаете, еще и лучше, чем я. Это не бой, это – муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерется Серроне. Это даже не было похоже на бой.

UFC надо было вернуть Конора. А за счет чего? Нужна была победа. А самое главное – с чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник дает ему тяжелый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя», – цитирует старшего Нурмагомедова РИА «Новости».

В следующий раз Хабиб выйдет в октагон 18 апреля – он подерется с американцем Тони Фергюсоном.

Уайт заявил о желании организовать второй бой Нурмагомедова против Макгрегора.

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